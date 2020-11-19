Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль на Ванеева

В Петербурге сильный ветер повалил дерево на улице Ванеева. Оно рухнуло на припаркованную машину.

Инцидент произошел в четверг, 19 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дерево приземлилось на капот автомобиля. От удара у машины выбило фару.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге шквалистый ветер сохранится и в пятницу. Горожанам рекомендуют при возможности убрать машину подальше от деревьев или иных шатких конструкций, пешеходам следует обходить линии электропередач и рекламные щиты.