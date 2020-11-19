В Петербурге шквалистый ветер сохранится и в пятницу

В Петербурге шквалистый ветер сохранится и в пятницу
В Петербурге ожидается сильный ветер. Фото: spun.fkpkzs.ru

В пятницу в Северной столице вновь ожидается шквалистый ветер, а дороги покроет гололед. Об этом местных жителей предупредило МЧС.

Завтра, 20 ноября, ветер подует с западной и северо-западной стороны со скоростью до 20 метров в секунду. При этом на дорогах ожидается гололедица, которая существенно затруднит путь автомобилистов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и области, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», горожанам рекомендуют при возможности убрать машину подальше от деревьев или иных шатких конструкций, пешеходам следует обходить линии электропередач и рекламные щиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильный ветер повалил светофор на Октябрьской набережной. Конструкция рухнула на машины.

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В Петербурге шквалистый ветер сохранится и в пятницу