На Октябрьской набережной светофор рухнул на автомобили

На Октябрьской набережной светофор рухнул на автомобили
Светофор повредил две машины. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга дорогу двух автомобилистов прервал светофор. Конструкция не выдержала сильного ветра и рухнула прямо на машины.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 19 ноября. Фотографии с места случившегося опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На повороте от Володарского моста на Октябрьскую набережную», — написал автор записи.

На кадрах видно, что светофор задел два легковых автомобиля, у одного из них пострадала задняя часть, у второго — передняя. Движение на участке затруднено, другим автомобилистам приходится объезжать пострадавшие легковушки по полосе встречного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса фуры.

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