Два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом на «Коле»

Два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом на &#171;Коле&#187;
Машины столкнулись в 10:25. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса фуры.

Авария случилась в среду, 18 ноября, на 64 километре автотрассы «Кола». По данным следствия, 22-летний житель Белоруссии, управляя микроавтобусом Renault Master, не справился с управлением и выехал на «встречку, где столкнулся с большегрузом Volvo F10 с полуприцепом. Грузовиком управлял 25-летний житель Волховского района Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, в результате ДТП водитель микроавтобуса и его 47-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Второй 21-летний пассажир Renault Master был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на Васильевском острове перекрыло движение трамваев в сторону Кадетской линии.

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"Кола" дтп смертельное ДТП


 

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