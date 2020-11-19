Два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом на «Коле»

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса фуры.

Авария случилась в среду, 18 ноября, на 64 километре автотрассы «Кола». По данным следствия, 22-летний житель Белоруссии, управляя микроавтобусом Renault Master, не справился с управлением и выехал на «встречку, где столкнулся с большегрузом Volvo F10 с полуприцепом. Грузовиком управлял 25-летний житель Волховского района Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, в результате ДТП водитель микроавтобуса и его 47-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Второй 21-летний пассажир Renault Master был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.

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