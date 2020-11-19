ДТП на Васильевском острове перекрыло движение трамваев в сторону Кадетской линии

Авария произошла на Васильевском острове. Обошлось без пострадавших. Фото: скриншот из группы "ВКонтакте"

Авария произошла на Васильевском острове. Обошлось без пострадавших. Фото: скриншот из группы "ВКонтакте"

Утром в четверг, 19 ноября, две легковушки столкнулись на скользкой дороге на одном из перекрестков Васильевского острова.

Данные об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Столкновение иномарок произошло рано утром, когда город только входил в рабочее русло.

Отмечается, что инцидент случился на перекрестке Кадетской линии и Среднего проспекта Васильевского острова. На трамвайных путях легковушки столкнулись лбами и заняли пространство для общественного транспорта.

Информации о пострадавших не поступало. На место проишествия прибудут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Звездной из-за ДТП затруднено движение транспорта. Иномарки столкнулись на скользкой дороге. Легковушки не получили значительных повреждений. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.