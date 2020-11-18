На Звездной из-за ДТП затруднено движение

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Дорога скользкая и в городе произошло сразу несколько аварий за вечер.

В Московском районе сегодня вечером, 18 ноября, произошла авария, в результате которого затруднено движение. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Звездной улице – там столкнулись две иномарки. Как именно произошла авария – не уточняется, известно лишь, что участники инцидента мешают нормальному движению на участке дороги. Легковушки не получили значительных повреждений. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Металлистов произошло серьезное ДТП. На место происшествия прибыли спасатели и скорая.