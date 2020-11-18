На проспекте Металлистов произошло серьезное ДТП

Вечером 18 ноября на проспекте Металлистов произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, белый Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся в Daewoo Matiz, за которым ехал автомобиль «Водоканала». По словам очевидцев, небольшой Daewoo Matiz смялся, как картонный.

«Скорее всего, белый Ниссан выехал на встречную полосу в Матиз, за Матизом ехал водоканал и пропахал всю обочину на проспекте Металлистов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели и скорая.

«Матиз выглядит как смятый фантик, осталось в урну выкинуть», — комментируют пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение.