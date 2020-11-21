В МЧС предупреждают петербуржцев о сильном ветре и мокром снеге 22 ноября

В МЧС предупреждают петербуржцев о сильном ветре и мокром снеге 22 ноября
В воскресенье Петербург ждет шторм. Фото: Рixabay

Погода в Северной столице в воскресный день не порадует жителей города. Ожидается сильный ветер и мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Отмечается, что с утра в городе пройдет мокрый снег, местами даже метель. Днем город захватят дожди, а сопровождаться все это будет сильным ветром до 20 метров в секунду.

В МЧС предупреждают местных жителей об ухудшении погодных условий и призывают быть бдительными. Особенно это касается участников дорожного движения.

«Уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицы Петербурга от снега в выходные уберут почти 7 тыс. дворников.

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