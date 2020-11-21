Бастыркин осмотрел здание для воспитанниц СК РФ в Петербурге

Бастыркин осмотрел здание для воспитанниц СК РФ в Петербурге
Бастыркин посетил будущий Пансион. Фото: СК РФ

Ученицы будут получать хорошее образование и готовиться к будущей профессии.

Председатель СК РФ Александр Бастыркин приехал в Санкт-Петербург, чтобы посетить здание, в котором собираются размещать Пансион воспитанниц Следственного комитета России. Речь идет об объекте, расположенном в Графском переулке. Там раньше находилась школа номер 216, ее закрыли в прошлом году.

Ожидается, что Пансион откроют в 2021 году. Туда смогут поступить сотни девушек, три четверти из которых будут составлять дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Возглавлять заведение будет Елена Гаранина, проходившая службу в управлении уголовного розыска Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастыркин поручил проверить траты Исаакиевского собора. По предварительным данным, необоснованно были потрачены более 200 миллионов рублей.

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александр бастыркин пансион СК РФ


 

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Бастыркин осмотрел здание для воспитанниц СК РФ в Петербурге