Бастыркин осмотрел здание для воспитанниц СК РФ в Петербурге

Ученицы будут получать хорошее образование и готовиться к будущей профессии.

Председатель СК РФ Александр Бастыркин приехал в Санкт-Петербург, чтобы посетить здание, в котором собираются размещать Пансион воспитанниц Следственного комитета России. Речь идет об объекте, расположенном в Графском переулке. Там раньше находилась школа номер 216, ее закрыли в прошлом году.

Ожидается, что Пансион откроют в 2021 году. Туда смогут поступить сотни девушек, три четверти из которых будут составлять дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Возглавлять заведение будет Елена Гаранина, проходившая службу в управлении уголовного розыска Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастыркин поручил проверить траты Исаакиевского собора. По предварительным данным, необоснованно были потрачены более 200 миллионов рублей.