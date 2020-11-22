Little Big и Моргенштерн придут на замену Баскову и Киркорову на «новогодних огоньках»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш предложил изменить привычный формат «голубых огоньков». Он считает, что в Новый год по телевизору можно показать не постоянных Баскова и Киркорова, а популярных молодых исполнителей.

По его словам, альтернативой звездам-старожилам могут стать Little Big и Моргенштерн.

«Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные», — подметил Дробыш , сообщает URA.RU.

Продюсер уверен, что «если им дать хорошие вводные», то молодые исполнители не откажутся принять участие в такого рода мероприятиях.

Стоит отметить, что 40% граждан не хотят смотреть новогодние концерт. Согласно опросу Исследовательского центра портала SuperJob.ru, включить телевизор в новогоднюю ночь собираются 44% граждан, но только 12% из них будут смотреть новогоднюю передачу. Остальные включат телевизор для фона. 38% россиян и вовсе отказываются смотреть какие-либо программы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская группа Little Big собирается поехать на «Евровидение» в следующем году. Об этом участники коллектива рассказали в интервью радио Energy.