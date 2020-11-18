Little Big хочет выступить от России на «Евровидении»

Группа готова поехать на конкурс, если получится.

Российская группа Little Big собирается поехать на «Евровидение» в следующем году. Об этом участники коллектива рассказали в интервью радио Energy.

Ребята готовы к тому, что им придется готовить новую песню и проходить отбор. Они отмечают, что «если получится, то поедут, если не получится, то не поедут». Напоминаем, что в 2020 году «Евровидение» не состоялось из-за пандемии коронавируса. На конкурс должна была ехать петербургская группа Little Big. В каком формате пройдет шоу в 2021 году пока непонятно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Little Big записала саундтрек для второй части «Бората». Отметим, что Саша Барон Коэн вел съемки второй части нашумевшей комедии тайно и даже успел без огласки показать законченную версию представителям киностудий