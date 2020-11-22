Утром в Петербурге нет машин на дорогах

В воскресенье утром водители отметили отсутствие пробок на дорогах Петербурга.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность городских дорог утром составила всего 1 балл. Дорожная ситуация характеризуется «зеленым» цветом. На отдельных участках скорость движения чуть ниже.

Пробки образовались на проспекте Медиков, улице Льва Толстого, Большой Зеленина, Ждановской набережной, у Дворцового моста, на улице Декабристов, у Московского вокзала и Светлановской площади.

Очевидцы сообщили о нескольких авариях. ДТП произошло на проспекте Испытателей. У дома №37 не смогли разъехаться два автомобиля. Также авария произошла на 67 км внешнего кольца КАД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 18 ноября, в Северной столице, как и прогнозировали синоптики, с самого утра идет мокрый снег. Похоже, это стало причиной необычайно сложной ситуации на дорогах.