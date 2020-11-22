В Петербурге задержали москвича, который устроил стрельбу на Московском проспекте

В Петербурге сотрудники полиции задержали 51-летнего жителя Москвы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, он устроил стрельбу на Московском проспекте. Инцидент произошел около часа ночи 21 ноября. По словам очевидцев, у дома на Московском проспекте раздались звуки выстрелов.

На место происшествия прибыли полицейские и задержали стрелявшего. У него изъяли пистолет. Зачем мужчина стал стрелять неизвестно. Его увезли в отдел полиции, чтобы это выяснить.

В результате стрельбы никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в понедельник, 2 ноября, полиции Калининского района пришла информация, что семилетний мальчик выстрели в своего шестилетнего брата. Произошло это в квартире одного из домов по Учительской улице.