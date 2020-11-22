За сутки в Ленобласти коронавирус нашли у 204 человек

За сутки в Ленобласти коронавирус нашли у 204 человек
Коронавирус.Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Ленобласти коронавирус выявили у 204 местных жителей.

Об этом сообщили на портале «СтопКоронавирус.РФ». Летальных исходов за сутки в регионе не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 15 296 человек, при этом 131 человек умер.

В Петербурге за сутки зафиксировали 2 668 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в России выявлено 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно информации оперативного штаба на 10:00 22 ноября, на территории России зарегистрирован 24 581 случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

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