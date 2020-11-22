В Петербурге на 5% снизилось количество госпитализаций с коронавирусом

Впервые за несколько недель в Северной столице снизилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом в воскресенье, 22 ноября, заявил председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, подводя итоги недели на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Он отметил, что число пациентов, оказавшихся в больнице за минувшую неделю снизилось на 5%. Это позволяет надеяться на стабилизацию эпидемиологической обстановки.

Лисовец добавил, что нагрузка на городскую систему здравоохранения по-прежнему масштабная. Ежесуточно на этой неделе госпитализировали от 520 до 825 человек. На данный момент в Петербурге развернуты 10 846 коек для горожан с коронавирусом и пневмонией. Свободными остаются 1 147 — то есть, 10,6%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реальное число зараженных коронавирусом в России может в десять раз превышать официальную статистику.