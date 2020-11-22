Дочь звезды «Убойной силы» устроила ДТП с каршерингом в Петербурге

В Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. По словам очевидцев, виновником аварии стала дочь актера из сериала «Убойная сила».

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 22 ноября на Московском проспекте. Кадры с места столкновения опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что автоледи задела каршеринг, когда перестраивалась в левый ряд. Водитель арендованного автомобиля утверждает, что это была дочь актера Александра Тютрюмова.

«Попал в ДТП. С дочкой известного актера «Егорова» из «Убойной силы». Вроде должна быть культурной женщиной, а обзывается», — написал автор записи.

Водитель каршеринга попытался успокоить женщину и предложил ей «не психовать». В результате аварии обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что такси вылетело с дороги и врезалось в ГАЗель на Маршала Новикова.