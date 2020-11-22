Молодая массажистка Бари Алибасова ждет от него ребенка

Российский продюсер Бари Алибасов и его молодая помощница-массажистка ждут ребенка.

Радостной новостью продюсер группы «На-На» поделился в своем Instagram-аккаунте, опубликовав видео с будущей мамой. Алибасов нежно поглаживал бедро молодой помощницы, закинувшей на него свои обнаженные ноги.

«Скоро у нас будет ребенок», — написал Алибасов

По его словам, возлюбленная находится уже на шестой неделе беременности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алибасов рассказал, как распорядился своим наследством.