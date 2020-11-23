В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Москве за последние сутки скончался 71 пациент. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония».

Как сообщили в оперативном штабе, общее число летальных исходов достигло 8 379. Днем ранее сообщалось о 75 умерших.

Кроме того, за последние сутки в столице выявили 6 575 случаев заболевания Covid-19, 5 245 человек смогли побороть болезнь.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач оценил вероятность всплеска заболеваемости Covid-19 в России после Нового годая

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