Врач оценил вероятность всплеска заболеваемости Covid-19 в России после Нового года

Порядка 60% россиян побывали в контакте с больными либо переболели бессимптомно и выработали иммунитет. Фото: Baltphoto

Порядка 60% россиян побывали в контакте с больными либо переболели бессимптомно и выработали иммунитет. Фото: Baltphoto

В праздничные каникулы в России число инфицированных коронавирусом сильно не возрастет. Об этом рассказал главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

По его словам, прирост числа заболевших будет и до следующего года, однако большого всплеска в новогодний период ждать не стоит.

Как сообщил ТАСС, врач подчеркнул, что заболеваемость продолжится, так как большая часть граждан имела контакт с заболевшими. И добавил, что некоторые не предполагают, что уже переболели Covid-19, потому что болезнь протекала бессимптомно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 5% снизилось количество госпитализаций с коронавирусом. Ежесуточно за неделю госпитализировали от 520 до 825 человек.