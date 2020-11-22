Врач оценил вероятность всплеска заболеваемости Covid-19 в России после Нового года

Врач оценил вероятность всплеска заболеваемости Covid-19 в России после Нового года
Порядка 60% россиян побывали в контакте с больными либо переболели бессимптомно и выработали иммунитет. Фото: Baltphoto

В праздничные каникулы в России число инфицированных коронавирусом сильно не возрастет. Об этом рассказал главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

По его словам, прирост числа заболевших будет и до следующего года, однако большого всплеска в новогодний период ждать не стоит.

Как сообщил ТАСС, врач подчеркнул, что заболеваемость продолжится, так как большая часть граждан имела контакт с заболевшими. И добавил, что некоторые не предполагают, что уже переболели Covid-19, потому что болезнь протекала бессимптомно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 5% снизилось количество госпитализаций с коронавирусом. Ежесуточно за неделю госпитализировали от 520 до 825 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новый год пандемия россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА одержал победу над «Амуром» со счетом 5:3
Легковушки выстроились в «паровозик» на Невском проспекте
Врач оценил вероятность всплеска заболеваемости Covid-19 в России после ...
Воля назвал настоящую причину развода Асмус и Харламова
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать северное сияние
Угонщик попал в ДТП на Кронштадтской площади, скрываясь от полиции
Мужчина пострадал в массовой драке со стрельбой на Казанской улице
Пять машин разбились на перекрестке Кубинской и Ленинского