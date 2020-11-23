Сын Валерии раскрыл пол своего будущего ребенка

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана Волкова узнали пол будущего ребенка. Сделать это они решили не обычным способом.

Романтичное видео юноша опубликовал в своем Instagram-аккаунте. В кадре его жена держит большой надувной шар с надписью «Boy or girl» (мальчик или девочка). Шульгин проткнул шарик иголкой, после чего по комнате разлетелись конфетти розового цвета. Пара счастливо обнялась, а Шульгин признался, что очень рад такому развитию событий.

В комментариях поклонники принялись поздравлять пару.

«Это же такой кайф! Поздравляю», — прокомментировала подписчица. «Поздравляю вас, папина дочка будет», — написал пользователь

Напомним, что в этом году состоялась свадьба Шульгина и Лианы Волковой, вскоре стало известно, что у пары появится ребенок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын Валерии угодил в ДТП после выписки из больницы. Арсений Шульгин признался, что это была третья авария за неделю.