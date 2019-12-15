Сын Валерии попал в очередное ДТП

Сын певицы Валерии 20-летний Арсений Шульгин попал в третью дорожную аварию всего за неделю. Он рассказал об этом в своем Instagram-аккаунте.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то», — гласит подпись под видео с места ДТП, в котором участвовал молодой человек.

Сын российской звезды рассказал, что авария была несерьезной — автомобили лишь ударились друг о друга. По словам Шульгина, ему даже не придется отдавать авто на ремонт, а только поменять госномера.

Участники ДТП разошлись по-хорошему и не стали вызывать правоохранителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын Валерии угодил в ДТП после выписки из больницы. До этого его госпитализировали после ДТП – он получил несколько травм. Машину занесло в отбойник, видимо, из-за скользкой дороги и снега.