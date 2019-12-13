Сын Валерии угодил в ДТП после выписки из больницы

На этот раз ничего серьезного, но все равно «факт забавный», как выразился молодой человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал в своем Instagram-аккаунте в «сториз». Парень выложил последствия аварии – помятый автомобиль, а также заявил, что столкнулся с грузовой машиной. Арсений остался цел, ничего страшного не произошло, но молодой человек теперь задумывается: может, ему не стоит садиться за руль?

Напоминаем, что несколько дней назад сына Валерии госпитализировали после ДТП – он получил несколько травм. Машину занесло в отбойник, видимо, из-за скользкой дороги и снега.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что виновник смертельного ДТП на Литейном был под наркотиками. Он ехал на иномарке в сторону моста по одноименному проспекту, затем выскочил на перекресток.