Виновник смертельного ДТП на Литейном был под наркотиками

Виновник смертельного ДТП на Литейном был под наркотиками
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге на Литейном проспекте произошло смертельное ДТП. Как выяснилось, предполагаемый виновник аварии был под действием наркотиков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В отношении виновника аварии Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело.

Он ехал на иномарке в сторону Литейного моста по одноименному проспекту, затем выскочил на перекресток. На перекрестке загорелся красный свет. Именно там иномарка столкнулась с Ford. Две машины врезались в еще один автомобиль. Водитель Ford погиб в Мариинской больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, о жителе Караганды, который лишился крупной суммы денег в Петербурге. Мужчина планировал потратить их на покупку нового автомобиля.

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