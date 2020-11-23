Собчак прокомментировала убийство петербуржца из-за маски

Телеведущая Ксения Собчак осудила убийство 53-летнего жителя Мурино из-за просьбы надеть маску.

Она отметила, что в России происходит огромное количество подобных бытовых конфликтов. Причина их не так важна.

«Люди, которые ездят с ножом в маршрутке, априори опасны, и повод может быть любой», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Убийство произошло вечером 17 ноября. Мужчина возвращался домой с корпоратива. В маршрутке у него произошел конфликт двумя пассажирам – он сделал мужчине и женщине замечание и попросил надеть защитные маски. Словесная перепалка переросла в драку, она продолжилась уже на Индустриальном проспекте. В результате ему нанесли смертельное ножевое ранение. Погибшим оказался житель Мурино, который работал заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Подозреваемыми оказались уроженцы Оренбургской области: 40-летний мужчина и его 34-летняя знакомая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция раскрыла убийство мужчины, который попросил пассажиров маршрутки надеть защитные маски. 17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что по Индустриальному проспекту найден труп мужчины с ножевыми ранениями.