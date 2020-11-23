ДТП на проспекте Энгельса спровоцировало трамвайную пробку

В понедельник, 23 ноября, в Петербурге на проспекте Энгельса недалеко от дома № 55 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, удар был очень сильным, одна машина потеряла бампер.

«Удар был сильный, визг тормозов. Трамваи встанут на Энгельса 55», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате происшествия никто не пострадал. Однако ДТП заблокировало движение трамваев — авария произошла на трамвайных путях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. По словам очевидцев, виновником аварии стала дочь актера из сериала «Убойная сила».