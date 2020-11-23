В Ленобласти коронавирусом заразились еще 202 человека

Выздоровели за весь период 9 тыс. 821 человек. Фото: pixabay.com

Выздоровели за весь период 9 тыс. 821 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 202 случая заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в оперативном штаб по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 15 тыс. 498 зараженных, скончался 131 человек.

Выздоровели за весь период 9 тыс. 821 человек.

За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в нарастающим итогом среди россиян подхватили коронавирус 2 114 502 человека во всех регионах без исключения. Кроме того, за сутки зафиксировали 361 летальный случай.