В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

По состоянию на 10:00 23 ноября, за минувшие сутки в России зарегистрировали 25 173 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Москве (6 866 новых пациентов) и Петербурге (2 926 человек). Нарастающим итогом среди россиян подхватили коронавирус 2 114 502 человека во всех регионах без исключения. Кроме того, за сутки зафиксировали 361 летальный случай. Всего от COVID-19 и его последствий скончались 36 540 пациентов.

Также за сутки выписали по выздоровлению более 16 тысяч человек (в Москве — 5 064, в Петербурге — 1 449). С начала пандемии успешно справились с заболеванием 1 611 445 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Северной столице проверили на коронавирус почти 26,5 тысяч жителей. Более двух тысяч горожан остаются под наблюдением медиков с подозрением на наличие инфекции.