В Петербурге за сутки проверили на коронавирус 26,4 тысячи человек

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус 26,4 тысячи человек
С количеством тестирований неуклонно растет и число новых заражений. Фото: pixabay

По информации оперативного штаба Северной столицы на 10 часов 23 ноября, обследование на коронавирусную инфекцию за сутки прошли 26 468 горожан.

При этом под постоянным наблюдением медиков остаются 2 184 человека, из которых 72 находятся в обсерваторе, 1 390 являются контактными, а еще 722 человека соблюдают режим самоизоляции в домашних условиях. Кроме того, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам коронавируса обратились 528 раз.

Также с 5 октября в Петербурге набралось 987 волонтеров, готовых помогать пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями в доставке продуктов и лекарств. Обучение и аккредитацию прошли 785 добровольцев. Всего на портал #мывместе поступило 1 804 заявки, 1 666 обработали, остальные рассматриваются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в столице скончался 71 пациент с коронаирусной инфекцией.

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