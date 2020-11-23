В Петербурге за сутки проверили на коронавирус 26,4 тысячи человек

По информации оперативного штаба Северной столицы на 10 часов 23 ноября, обследование на коронавирусную инфекцию за сутки прошли 26 468 горожан.

При этом под постоянным наблюдением медиков остаются 2 184 человека, из которых 72 находятся в обсерваторе, 1 390 являются контактными, а еще 722 человека соблюдают режим самоизоляции в домашних условиях. Кроме того, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам коронавируса обратились 528 раз.

Также с 5 октября в Петербурге набралось 987 волонтеров, готовых помогать пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями в доставке продуктов и лекарств. Обучение и аккредитацию прошли 785 добровольцев. Всего на портал #мывместе поступило 1 804 заявки, 1 666 обработали, остальные рассматриваются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в столице скончался 71 пациент с коронаирусной инфекцией.