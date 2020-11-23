Названы модели iPhone, которые перестанут обновляться в 2021 году

Названы модели iPhone, которые перестанут обновляться в 2021 году
Некоторые модели потеряют свою актуальность. Фото: Pixabay

Они не получат обновление до iOS 15.

Apple собирается завершить поддержку сразу нескольких моделей своих смартфонов. Речь идет о телефонах, вышедших несколько лет назад и теряющие свою актуальность с каждым годом.

Известно, что обладатели продукции Apple смогут обновить смартфоны в 2021 году до iOS 15. Такой возможности будут лишены владельцы iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Отмечается, что прекратить их поддержку хотели в текущем году. Об этом сообщает портал The Verifier, со ссылкой на источники в самой компании.

Таким образом, обновления будут доступны для следующих моделей: получат iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone 12.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось,что Apple резко подешевела из-за падения продаж iPhone.

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