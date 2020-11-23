Алибасов назовет своего ребенка в честь пандемии коронавируса

Продюсер пока не знает, какого пола будет малыш, поэтому у него подготовлены два варианта.

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что уже определился с именем своего будущего ребенка. Он хочет, чтобы имя было связано с пандемией коронавируса. Поэтому если родится мальчик, то его будут звать Ковид, а если девочка, то Пандемия. Об этом заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Известно, что продюсер ждет ребенка от молодой помощницы Виктории Полторацкой. Срок ее беременности – шесть недель. Девушка немного шокирована выбором имен и попросила Алибасова не спешить с таким решением. Горжанкин верит, что продюсер не привык делать что-либо просто так – он «видит во всем новые пути и возможности».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодая массажистка Бари Алибасова ждет от него ребенка.