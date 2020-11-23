Форд и Рено «помяли» друг друга на Светлановском проспекте

Форд и Рено &#171;помяли&#187; друг друга на Светлановском проспекте
Авария произошла вечером. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Авария с участием двух легковушек случилась в Северной столице вечером, 23 ноября. В ДТП обошлось без пострадавших.

Столкновение иномарок произошло на перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы. Не смогли проехать мимо друг друга Форд и Рено. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На данный момент неизвестна причина столкновения автомобилей. По предварительной информации в аварии никто не пострадал.

На кадрах, которые сделали местные жители, можно увидеть, что одна машина вошла с боку в другую.

К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося и устранения последствий аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на проспекте Энгельса спровоцировало трамвайную пробку.

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