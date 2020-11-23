Доллар упал до минимума с 2018 года из-за коронавируса

Доллар упал до минимума с 2018 года из-за коронавируса
Доллар теряет стоимость. Фото: Pixabay

Появление новой эффективной вакцины от коронавируса стало причиной падения доллара. Валюта упала до минимума с 2018 года.

По данным Bloomberg, причиной падения американской валюты стало заявление властей о массовой вакцинации против коронавируса в декабре текущего года. В итоге, доллар упал на 0,2% по отношению к 10 мировым валютам, к которым относятся евро и йена.

Отметим, что данный показатель был зафиксирован до этого только в апреле 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России допустили падение курса доллара до 45 рублей.

Данное мнение основано на валютных спекулянтах, которые работали в США. А также на том, что американская валюта переоценена и с ней может произойти все что угодно.

При этом специалисты отмечают, что россиянам не стоит ждать падение курса евро.

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