В России допустили падение курса доллара до 45 рублей

Российская валюта может укрепиться в мировой экономике до 45 за доллар.

Такой прогноз выстроил экономист Михаил Хазин в видео на YouTube-канале Metametrica. Как утверждает эксперт и его коллега Михаил Делягин, произойти данное эконмическое изменение может не из-за усиления российского рубля, а потому что американская валюта пойдет на спад.

Данное мнение основано на валютных спекулянтах, которые работали в США. А также на том, что американская валюта переоценена и с ней может произойти все что угодно.

При этом специалисты отмечают, что россиянам не стоит ждать падение курса евро. Валюта сохранит свои позиции. Поэтому евро по 55 рублей, пока что невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что курс доллара впервые с сентября опустился на Мосбирже ниже 76 рублей. Эксперты пока не могут назвать точных причин столь активных изменений на рынке.