В России допустили падение курса доллара до 45 рублей

В России допустили падение курса доллара до 45 рублей
Эксперты прогнозируют падение доллара. Фото: pixabay.com

Российская валюта может укрепиться в мировой экономике до 45 за доллар.

Такой прогноз выстроил экономист Михаил Хазин в видео на YouTube-канале Metametrica. Как утверждает эксперт и его коллега Михаил Делягин, произойти данное эконмическое изменение может не из-за усиления российского рубля, а потому что американская валюта пойдет на спад.

Данное мнение основано на валютных спекулянтах, которые работали в США. А также на том, что американская валюта переоценена и с ней может произойти все что угодно.

При этом специалисты отмечают, что россиянам не стоит ждать падение курса евро. Валюта сохранит свои позиции. Поэтому евро по 55 рублей, пока что невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что курс доллара впервые с сентября опустился на Мосбирже ниже 76 рублей. Эксперты пока не могут назвать точных причин столь активных изменений на рынке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
валюта доллар евро российский рубль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пользователей соцсетей планируют штрафовать за неудаление запрещенной информации
Ветераны ВОВ могут получить дополнительные выплаты к Новому году
Эксперты назвали периоды крупных скидок, которые выигрывают у «черной пятницы»
В США отложили смертную казнь женщины из-за коронавируса
В России допустили падение курса доллара до 45 рублей
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как говорить с детьми о Covid-19
Эксперты ВОЗ рекомендуют отказаться от ремдесивира при лечении Covid-19 в ...
Сотрудникам ГИБДД выдадут новые приборы для выявления нетрезвых водителей