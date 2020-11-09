Курс доллара на Мосбирже впервые с сентября опустился ниже 76 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 9 ноября, стоимость доллара снизилась до 75,99 рублей впервые с 22 сентября.

Курс доллара на Московской бирже снизился по отношению к официальному на сегодня на 1 рубль 42 копейки и составил 75,99 рублей. Стоимость европейской валюты также опустилась на 1 рубль 63 копейки до 90,38 рублей за евро. При этом положительную динамику показывают мировые цены на нефть, выросшие примерно на 7%.

Фьючерсы нефти WTI на декабрь увеличились до 39,82 долларов за баррель (на 7,22%), а фьючерсы нефти Brent с январскими поставками — до 42,06 долларов за баррель (на 6,62%). Эксперты пока не могут назвать точных причин столь активных изменений на рынке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Высшей школе экономики предложили повысить налоги для состоятельных россиян.