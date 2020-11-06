Эксперты ВШЭ предложили повысить налоги на доходы богатых россиян

Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили значительно увеличить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы обеспеченных россиян, а также не неинвестируемые свободные средства корпораций.

Соответствующая инициатива озвучена в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2022-2023 годов. Экономисты считают, что для физических лиц, чей доход превышает 12 и 24 миллиона рублей в год, подходный налог стоит поднять до 20% и 24% соответственно. Кроме того, эксперты советуют вернуться к ставке в 24% или даже 30% налога на прибыль, передает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что повышение уровня налогов необходимо проводить «в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета». В ВШЭ считают, что сегодняшние технологический уровень налоговой службы и внешнеэкономическая ситуация позволяют внести подобные изменения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объем наличных на руках у россиян вырос на рекордные 28,3%.