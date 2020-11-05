Объем наличных на руках россиян увеличился на рекордные 28,3%

Россияне накопили наличных на более чем 12 трлн рублей на фоне коронавирусной пандемии в 2020 году, сообщил начальник аналитического управления банка БАК Максим Осадчий.

По его словам, по данным на 1 октября объем наличных на руках у российских граждан за год увеличился на рекордные 28,3%. В последний раз подобные показатели были зафиксированы восемь лет назад, передает РИА Новости.

Для наглядности Осадчий пример в пример докризисные показатели на 1 марта 2020 года: тогда рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%.

Отмечается, что наибольший рост объема наличных был зафиксирован в марте и апреле, тогда он равнялся 5,9% и 6,6% соответственно.

В настоящее время прирост вновь замедлился. К примеру, за сентябрь он составил всего 1%.

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