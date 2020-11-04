Пенсионерам в России могут ограничить сумму онлайн-переводов до 10 тысяч

Пенсионерам в России могут ограничить сумму онлайн-переводов до 10 тысяч
В России планируют обезопасить пенсионеров. Фото: https://pixabay.com

Суточный лимит в 10 тыс. рублей на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров предложили ввести в России, чтобы уберечь пожилых людей от мошенников.

Данную идею планирует реализовать руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Уточняется, что разработанное нововведение Дмитрий Курдесов направил на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. По словам общественного руководителя, лимит позволит обезопасить граждан 60+ от действий мошенников, которые в последнее время активизировались и пытаются различными способами получить доступ к денежным средствам пенсионеров.

Дмитрий Курдесов считает, что лимит в 10 тыс. рублей позволит обезопасить пожилых граждан, а именно их финансы на банковских картах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи и артисты смогут досрочно выйти на пенсию в следующем году.

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