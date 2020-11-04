Врачи и артисты могут выйти досрочно на пенсию в 2021 году

Врачи и артисты могут выйти досрочно на пенсию в 2021 году
Врачи смогут досрочно выйти на пенсию в 2021 году. Фото: pixabay

Досрочная пенсия может быть обеспечена в следующем году определенной категории граждан России. Об этом рассказал руководитель Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис, сообщает «ФедералПресс».

Уточняется, что раньше других на заслуженный отдых могут отправить работников, которые трудятся в опасных и тяжелых сферах. Это коснется профессий на металлургических и горнодобывающих предприятиях. Связано это с тем, что данные граждане подвергают свою жизнь здоровью.

Также на пенсию досрочно могут выйти и работники социальной сферы – врачи, педагоги и артисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя пенсия в России в 2021 году может вырасти до 17,4 тысяч рублей.

В следующем году Пенсионный фонд России обязался обеспечить выплату пенсий 43 миллионам граждан, направив на эти цели 8,4 миллиарда рублей.

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