В Петербурге в ночь на вторник был разведен только один мост

В Северной столице ночью, 24 ноября, был разведен только Троицкий мост. Остальные остались в привычном состоянии.

О том, что происходило ночью с переправами через Неву, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Напомним, что обычно по ночам в Петербурге разводят намного больше мостов. Сегодня ночью не происходил подъем моста Александра Невского, Литейного, Дворцового, Благовещенского, Сампсониевского, Биржевого, Тучкова, Большеохтинского, Кантемировского, Гренадерского и Володарского мостов.

«В ночь на 24 ноября по Неве разводится только Троицкий мост по графику» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге перестанут разводить мосты с 30 ноября. Сезон регулярной разводки мостов в Северной столице в 2020 году планируют завершить перед самым началом зимы.