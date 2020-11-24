Мужчина и женщина пострадали в ДТП на Университетской набережной, виновник скрылся

В Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель второго автомобиля скрылся с места аварии.

Дорожный инцидент случился в понедельник вечером, 23 ноября, у дома №7. Дорогу не смогли поделить водители авто марок Nissan Qashqai и Renault Duster.

Как сообщил портал 78.ru, в результате столкновения, мужчина и женщина из японской иномарки получили травмы. Их осмотрели медики скорой помощи.

Водитель Renault скрылся с места происшествия, машину объявили в розыск. Причины ДТП пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Форд и Рено «помяли» друг друга на Светлановском проспекте. По предварительной информации в аварии никто не пострадал.