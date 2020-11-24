Мясников назвал болезни, вызывающие ночные кошмары

Неприятные сновидения могут вызывать антибиотики, антидепрессанты, статины (препараты для снижения холестерина), бета-блокаторы, антигистаминные лекарства и снотворное. Фото: pixabay

Неприятные сновидения могут вызывать антибиотики, антидепрессанты, статины (препараты для снижения холестерина), бета-блокаторы, антигистаминные лекарства и снотворное. Фото: pixabay

Ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

В качестве примера специалист рассказал историю одного мужчины, у которого из жалоб был только частый ночной кошмар. В нем на него нападали, а после заживо хоронили. После пробуждения пациент чувствовал сильное сердцебиение и боль в груди. По результатам ЭКГ удалось выявить запущенную форму стенокардии. По мнению врача, промедление могло грозить серьезными последствиями.

Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что провокаторами неприятных сновидений бывают опухоли головного мозга, эндокринные и иммунные недуги, заболевания щитовидной железы, сердца, печени, а также посттравматический синдром и депрессия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников раскритиковал популярную схему лечения коронавирусной инфекции нового типа. Он призвал своих коллег использовать те методы, которые утверждены Минздравом.