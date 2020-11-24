«Ритуал — очищение» стоил 91-летней жительнице Петергофа 500 тысяч

В Петродворцовом районе Петербурга пенсионерка лишилась 500 тыс. рублей после «ритуала — очищения».

Преступный инцидент произошел 11 ноября в Петергофе. В отдел полиции заявительница обратилась только 23 числа. 91-летняя женщина рассказала, что на улице к ней подошла неизвестная женщина, под предлогом оказания медуслуг.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина прошла с пенсионеркой к ней в квартиру. В процессе разговора заявительница показала незнакомке все свои сбережения, положила их в газету, а после «специалист» провела «ритуал — очищения».

После завершения процедуры прохожая попросила пенсионерку открыть газету через две недели, пообещав, что здоровье бабушки улучшится. Спустя некоторое время женщина обнаружила пропажу денег, развернув газету.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге пенсионерке удалось убежать от грабителя с ножом.