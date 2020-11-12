В Выборге пенсионерке удалось убежать от грабителя с ножом

В Выборгском районе Ленобласти задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку.

Инцидент произошел во вторник, 10 ноября, в парковой зоне. В отдел полиции обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, потребовал передать ему деньги, но ей удалось сбежать.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в этот же день полицейские задержали 38-летнего подозреваемого в преступлении.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали борсеточника, утащившего из иномарки петербуржца более 2 млн рублей.