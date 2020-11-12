Задержан борсеточник, утащивший из иномарки петербуржца более 2 миллионов

Задержан борсеточник, утащивший из иномарки петербуржца более 2 миллионов
Инцидент произошел на парковке. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержали борсеточника, добычей которого стало более 2 млн рублей. Полицейским удалось поймать злоумышленника по горячим следам.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 8 ноября, на парковке гипермаркета на улице Савушкина. В отдел полиции обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный разбил стекло пассажирской двери его авто Mitsubishi Lancer, а после похитил черный рюкзак, в котором находились 2 млн 50 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, к вечеру стражи порядка поймали подозреваемого. Им оказался 48-летний безработный мужчина. Он уже был судим за кражи и покушение на кражу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного имущества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании в Петербурге вымогателей, которые держали в страхе водителей маршруток.

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