Пожилой петербуржец перевел мошенникам более 2,5 миллионов

Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

В Курортном районе Петербурга местный житель перевел мошенникам более 2,5 млн рублей.

В понедельник, 23 ноября, в отдел полиции обратился 65-летний мужчина, проживающий в Сестрорецке. Он рассказал, что в период с 12 по 15 число ему на мобильный телефон звонил неизвестный.

Как стало известно gazeta.spb.ru, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка ПАО «Сбербанк» и рассказал, что с карты пенсионера пытаются снять деньги. И добавил, что средства необходимо перевести на безопасный счет.

Заявитель поспешно отправился к банкомату и перевел на указанные счета 2 617 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ритуал — очищение» стоил 91-летней жительнице Петергофа 500 тыс. рублей. Пенсионерка впустила к себе в дом мошенницу.