Пьяный виновник смертельного ДТП в Петербурге подозревается в угоне Infiniti

Машина превратилась в груду металла. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Машина превратилась в груду металла. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге мужчина, совершивший смертельное ДТП на Infiniti, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Оказалось, что он разъезжал на похищенном автомобиле.

Водителя иномарки задержали в воскресенье, 22 ноября. После погони на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек лихач совершил ДТП с автомобилем Renault Logan и попытался скрыться. В результате аварии пострадали три человека из Renault. Позже один из пассажиров, 25-летняя женщина, скончалась.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербурге и Ленобласти, за рулем Infiniti находился 36-летний уроженец Саратовской области. Водительского удостоверения у пьяного мужчины не оказалось.

Позже полицейские выяснили, что Infiniti числится в угоне. В ночь на 23 ноября в полицию обратился руководитель фирмы по продаже авто с заявлением о пропаже. При этом задержанный оказался сотрудником этого салона в Кудрово.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина и женщина пострадали в ДТП на Университетской набережной, виновник скрылся.