Эксперт рассказал, как помочь потерявшемуся животному и не оказаться вором

Жительница Ленобласти неделю отбивала у зоозащитницы своих животных, которые оказались в парадной по вине ее бывшего мужа. Женщину обвинили в безответственном отношении и отказывались отдавать ей питомцев. Эксперт в сфере зоозащиты рассказал Gazeta.SPb, как помочь животному, оставшемуся без присмотра, и не оказаться при этом вором.

Как пояснил председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких, по Гражданскому кодексу РФ, к животным применяются общие правила об имуществе. Именно поэтому, обнаружив потерявшееся животное, действовать «по наитию» не стоит.

«Если гражданин нашел домашнее животное, он, в первую очередь должен обратиться в полицию. Ему следует сообщить свой адрес, если он планирует присмотреть за питомцем в ближайшее время. Такие действия позволят исключить обвинение владельца в краже питомца», — пояснил Юрий Корецких. Зарегистрировать свое заявление также можно в органах местного самоуправления. Именно с этой даты будут отсчитываться шесть месяцев, после которых человек может стать новым владельцем собаки — настаивать на приеме заявления крайне важно.

Если хозяин объявится в течение шести месяцев, животное придется отдать. Однако, если вы сохранили все чеки, по закону он должен будет выплатить расходы на его содержание. При этом важно помнить, что ответственность за «имущество» также в течение полугода будете нести вы, а в случае чего вам придется возмещать ущерб.

«Не каждый может держать животное у себя. Тогда нужно оставить заявку в службу отлова животных и некоторое время присмотреть за ним», — добавил председатель Альянса.

Если животное оказалось в приюте, его сотрудники должны искать хозяев хвостатого в течение полугода. При этом на так называемую «передержку» его передавать можно только по специальному договору.

Ситуация может осложниться, если питомца подобрал зоозащитник.

«Зоозащитники, конечно, не всегда хотят отдавать животное владельцу, если считают, что он плохо с ним обращался. В этом случае любая сторона может обратиться в суд. Во время процесса придется доказать факт жестокого обращения, а хозяину – факт владения», – добавил Юрий Корецких.

Факт владения можно доказать, предъявив регистрацию животного или, например, совместные фотографии. Такие доказательства лучше иметь каждому владельцу. Они могут пригодиться даже в том случае, если питомца подобрал сосед, который не захотел его возвращать.

Ранее gazeta.spb.ru писала об истории жительницы Всеволожского района Ленинградской области. Бывший супруг Елены после ссоры выставил за дверь, на лестничную клетку, ее таксу, чихуахуа и кошку. Женщине пришлось неделю искать питомцев и вести переговоры с зоозащитницей, чтобы вернуть их домой.