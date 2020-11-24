Профессор РГПУ имени Герцена: психологическое восстановление после COVID-19 может занимать до двух месяцев

Профессор РГПУ имени Герцена: психологическое восстановление после COVID-19 может занимать до двух месяцев
Коронавирус серьезно поражает не только легкие и сердечно-сосудистую систему, но и другие многие органы. Фото: pixabay

Профессор РГПУ имени Герцена, доктор медицинских наук, психотерапевт Андрей Шагин заявил, что коронавирусная инфекция значительно коварнее гриппа и ОРЗ, поэтому восстановление после болезни длится гораздо дольше.

Любое заболевание не проходит бесследно для организма — ему нужно некоторое время на восстановление. COVID-19 воздействует не только на легкие и сосуды, но и на мозг, желудочно-кишечный тракт и другие органы. Поэтому даже после выздоровления пациент, перенесший коронавирус, может чувствовать слабость, потливость, быстрое утомление, передает телеканал «Санкт-Петербург» слова специалиста.

Кроме того, вследствие инфекции может наблюдаться ухудшение памяти, концентрации внимания. Расстройства соматического и психосоматического свойства могут проходить от двух недель до двух месяцев — длительность восстановления зависит от возраста, состояния здоровья человека и формы COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, насколько опасны мутации коронавируса, встречающиеся на территории России.

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