Глава Роспотребнадзора оценила опасность мутаций коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора оценила опасность мутаций коронавируса в России
Попова объяснила, что выявленные изменения коронавируса не сказываются на течение заболевания. Фото: kremlin.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала информацию об опасных мутациях коронавируса, распространяющихся, в том числе, в России.

По словам главы ведомства, среди штаммов вируса, циркулирующих на территории РФ, нет более опасных или потенциально более опасных в текущей эпидемологической обстановке, чем уже имеющиеся. Попова объяснила, что наблюдаемые изменения вируса не оказывают заметного влияния на природу вируса и, как следствие, течение болезни.

Напомним, что глава Роспотребнадзора также заявляла о том, что коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание и вспышки COVID-19 будут происходить ежегодно. Повышенная заболеваемость, вероятнее всего, будет наблюдаться в холодный сезон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем, по мнению специалистов Роспотребнадзора, заключается опасность массового дистанционного обучения в школах.

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