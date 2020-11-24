В Петербурге разработали рекомендации по благоустройству города

Данный орган власти занимается контролем за соблюдением правил благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ. Фото: Google View

Данный орган власти занимается контролем за соблюдением правил благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ. Фото: Google View

Государственная административно-техническая инспекция разработала методические рекомендации, которые разъясняют требования действующего законодательства в сфере благоустройства в Северной столице.

Об этом сообщила инспекция во вторник, 24 ноября. Отмечается, что в документе можно ознакомиться с требованиями к содержанию внутриквартальных территорий, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок, постоянных ограждений, нестационарных торговых объектов, земельных участков промышленных объектов.

Также разъяснены требования к осуществлению текущего и капитального ремонта фасадов нежилых зданий, их очистке, помывке и очистке от несанкционированных надписей и рисунков. В данном разделе также опубликована статья эксперта в области искусства Дмитрия Стрижова по вопросу размещения граффити в Санкт-Петербурге.

Данные методические рекомендации разработаны как для заказчиков и производителей работ, владельцев зданий и территорий, так и для специалистов Инспекции и иных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ГАТИ с помощью квадрокоптера выявила 5 нарушений на крышах Петербурга.